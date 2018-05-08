«Газпромбанк» и «Ростех» планируют стать совладельцами Mail.ru Group

«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings создают компанию, которая будет работать в сфере цифровой экономики – «МФ технологии» (МФТ), со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки, пишет «Коммерсантъ».

«МегаФон» внесёт в МФТ часть своего пакета Mail.ru Group, речь идёт об 11,5 млн акций класса А – 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в интернет-холдинге. За это «дочка "Мегафона"» Lefbord Investments Ltd получит 45% МФТ. Стоимость новой компании составит $450 млн. «Газпромбанк» приобретёт в ней 35% за $157,5 млн, «Ростех» - 11% за $49,5 млн, а USM – 9% за $40,5 млн.

Собеседники издания отмечают, что сделка построена по аналогии с выкупом «МегаФоном» 15,2% Mail.ru Group у USM в 2016 году. Она предполагает премию к рыночной цене в размере 29%. «МегаФон» по итогам сделки получит $247,5 млн. Отмечается, что продавать оставшуюся у него 10-процентную долю Mail.ru Group оператор не планирует.

«Ростех» подтвердил участие в сделке. Близкий к госкорпорации собеседник уточнил, что одним из направлений работы станут «прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнёрами в перспективные высокотехнологичные проекты, где могут быть использованы в том числе наши компетенции в области разработки и внедрения цифровых технологий». Остальные компании отказались от комментариев.