«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», пишут «Ведомости».

Первые полгода трубопровод будет работать в режиме пусконаладочных работ, отметил вице-премьер Дмитрий Козак. Ежегодно «Газпром» будет поставлять в Китай до 38 миллиардов кубометров газа, стабильного уровня поставок компания достигнет к 2025 году. Сейчас к «Силе Сибири» подключили Чаяндинское месторождение, а в эксплуатацию сдан участок трубы от него до Благовещенска. В будущем «Газпром» подключит Ковыктинское месторождение, это позволит «Силе Сибири» заработать на полную мощность.

«Сила Сибири» — самый масштабный инвестиционный проект в истории «Газпрома». Строительство началось в 2014 году. Компания подписала контракт на 30 лет с китайской CNPC: планируется, что за это время в Китай экспортируют более триллиона кубометров газа с российских месторождений Восточной Сибири. Общая стоимость контракта — около 400 миллиардов долларов.