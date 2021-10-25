​​​​​​​Газовые службы назвали причину эвакуации подъезда многоэтажки в Екатеринбурге

Причиной эвакуации подъезда дома на Московской, 48а в Екатеринбурге оказался взорвавшийся в одной из квартир баллон монтажной пены, сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза».

«Выяснилось, что произошёл хлопок при использовании баллона с монтажной пеной, которым работали на кухне вблизи открытой дверцы духового шкафа. Духовка была включена, и ёмкость перегрелась», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, жильцов дома на Московской, 48а в Екатеринбурге вечером 24 октября экстренно эвакуировали из-за предположительного хлопка газа в одной из квартир.

По данным прокуратуры, при хлопке пострадали два человека, 1994 и 2001 года рождения. Предварительно установлено, что инцидент произошёл при розжиге духовки.