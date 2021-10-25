В Екатеринбурге из-за хлопка газа эвакуировали подъезд многоэтажки

Жильцов дома на Московской, 48а в Екатеринбурге вечером 24 октября экстренно эвакуировали из-за хлопка газа в одной из квартир, пишет E1.ru.

«Эвакуировали подъезд, сказали, что утечка газа на пятом этаже. Всё дымится, всё запотевшее. Ходят МЧС, газовая служба, полиция, две машины пожарных», — рассказал очевидец.

Позже в МЧС уточнили, что стало причиной эвакуации.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси. По прибытии наших подразделений никаких признаков данного происшествия не было. Дверь в квартиру, где якобы произошёл хлопок, была закрыта. Сотрудники МЧС проникли в квартиру, никаких признаков разрушений там не обнаружили. Двери и окна были целы, возгорания не было. Вместе с этим в целях безопасности из дома был эвакуирован 21 человек. Они уже вернулись в квартиры. По предварительным данным, в квартире, откуда поступило сообщение, были двое пострадавших, которых до прибытия пожарно-спасательных подразделений направили в лечебное учреждение на экипажах скорой медицинской помощи», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным прокуратуры, при хлопке пострадали два человека, 1994 и 2001 годов рождения. Предварительно установлено, что хлопок газа произошёл при розжиге духовки.