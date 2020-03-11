Газопровод «Сила Сибири» остановят на профилактику спустя четыре месяца после запуска

Экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири», запущенный в декабре 2019 года, остановят на профилактику во второй половине марта, со ссылкой на «Газпром» пишет «Интерфакс».

Газопровод «Сила Сибири» запустили 2 декабря 2019 года. За декабрь по нему в Китай поставили 328 миллионов кубометров газа — примерно по 11 миллионов кубометров в сутки. Исходя из величины контрактного объёма на 2020 год (5 млрд кубометров) и уровня take-or-pay (бери или плати) в контракте 85%, в этом году поставки могут колебаться на уровне 11–14 млн кубометров в сутки.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились, что газопровод станут останавливать на профилактику дважды в год: весной и осенью.