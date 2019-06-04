Газету «Коммерсантъ» заподозрили в разглашении государственной тайны

В отношении газеты «Коммерсантъ» составили административный протокол по статье о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Едином информационном пространстве мировых судей Москвы сообщается, что протокол зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке № 389 в Басманном районе. Когда он будет рассмотрен, не уточняется. Суть претензий к изданию пока неизвестна.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщил «Интерфаксу», что не знает о деле, а в суд представителей издания не вызывали. В юридической службе «Коммерсанта» сообщили, что не располагают документами из суда.

«Коммерсантъ» может стать первым российским изданием, которое привлекут к ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Соответствующая статья появилась в КоАП в июле 2016 года.