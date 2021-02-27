«Газ в машине может взорваться». На трассе под Нижним Тагилом загорелся автомобиль

Утром 27 февраля на Серовском тракте под Нижним Тагилом на ходу загорелся автомобиль Lada Largus. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

«Мы с приятелем возвращались в Нижний Тагил и увидели, что горит автомобиль, — рассказал АН "Между строк" очевидец Александр. — Мы остановились, я выбежал, чтобы помочь, а мужчина, стоявший неподалёку, сказал, что он водитель этой машины и чтобы я близко не подходил, поскольку автомобиль на газу и баллон может в любую секунду взорваться».