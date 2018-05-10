Гаагский суд обязал Россию заплатить украинским компаниям за потерю активов в Крыму 159 миллионов долларов

Международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России около 159 миллионов долларов по иску 18 украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму после присоединения полуострова. Суд официально объявил о вынесении решения 9 мая, в День Победы. Он постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года – даты подписания президентом РФ Владимиром Путиным указов о присоединении Крыма, пишет юридическое издание Law360.

По данным агентства УНИАН, сумма компенсации складывается из 130 миллионов долларов оценочных убытков плюс проценты в размере примерно 20 миллионов долларов, пишет РБК. Также арбитраж обязал Россию компенсировать расходы истцов на юристов и издержки на участие в судебном процессе.

Разбирательство украинская сторона инициировала ещё в 2016 году. Часть компаний связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Источник, близкий к истцам, сообщал РБК в апреле 2017 года, что сумма требований составляет 231 миллион долларов. Таким образом, арбитры, по всей видимости, удовлетворили их требования лишь частично.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не была представлена в арбитражном суде в Гааге.

«Россия не была представлена, не направляла своего представителя в этот процесс, и мы не считаем себя стороной в данном случае», – цитирует Пескова корреспондент РБК.

В Гаагском арбитраже, по данным «Медузы», рассматриваются ещё несколько аналогичных исков к России, поданных, в том числе, компанией «Нафтогаз» и Приватбанком Игоря Коломойского.