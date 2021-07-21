Футбольный клуб «Урал» остановил продажу билетов на матчи в Екатеринбурге из-за коронавируса

Футбольный клуб «Урал» остановил продажу билетов на матчи с клубами «Краснодар» и «Нижний Новгород», которые должны состояться в Екатеринбурге 25 июля и 1 августа, пишет издание Znak. Также из-за роста заболеваемости COVID-19 перестали продавать абонементы на новый сезон.

При этом на первый матч было продано около 4 тысяч билетов с учётом абонементов. Попадут ли купившие их болельщики на матч, пока неясно. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области.

В ФК «Урал» рассказали, что ждут решения регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Свердловской области запретили проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.