В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

В Свердловской области запретили проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 года, в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле действует запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников больше 50 человек. Если ситуация с коронавирусом не изменится, ограничения могут продлить. Как сообщили в пресс-службе мэрии, завтра чиновники будут решать, в каком формате пройдёт День города в Нижнем Тагиле.

Ранее в Екатеринбурге отменили фестиваль «Ночь музыки», международный марафон «Европа — Азия», крестный ход памяти семьи Романовых и День города.