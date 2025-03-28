Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко принял участие в «Битве шефов»

Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко принял участие в съёмках популярного кулинарного реалити-шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!».

В шоу «Битва шефов» два ведущих — Константин Ивлев и Ренат Агзамов — набирают команды из участников, которые представляют им на пробу блюда собственного приготовления. Затем они выполняют различные кулинарные задания, и те, кто справляется хуже всего, покидают проект. В финале остаются четыре участника, которые готовят блюда по своему выбору и подают их шефам. Константин и Ренат выбирают победителя, не зная заранее, чьё именно блюдо они пробуют. Победитель получает «самые большие чаевые».

Поделиться подробностями со съёмок с АН «Между строк» тагильчанин не смог, ссылаясь на договор о неразглашении информации.

Напомним, 35-летний Никита Кравченко из Нижнего Тагила около пяти лет выкладывает в своих соцсетях видеорецепты приготовления блюд под творческим псевдонимом Крава Накормит. Его аудитория на платформе YouTube достигает 630 тысяч подписчиков. Ранее тагильчанин рассказал АН «Между строк» свою историю продвижения, а также специально для наших читателей подготовил рецепт аппетитного и простого в приготовлении салата.