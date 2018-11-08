ФСИН запретит мобильную связь в колониях

В 2019 году ФСИН планирует законодательно запретить использование мобильной связи в учреждениях исправительной системы, заявил «Интерфаксу» замдиректора ведомства Валерий Бояринов.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — рассказал Бояринов.

Он отметил, что по этому вопросу ведомство «плотно работает» с Минкомсвязи. По словам Валерия Бояринова, за полгода сотрудники колоний изъяли около 10 тысяч сотовых телефонов при попытке передачи их заключённым. В отношении сотрудников, которые помогают пронести в учреждение мобильный телефон, возбуждаются уголовные дела. В настоящее время заключённые могут говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день.

Ранее Следственный комитет и ФСИН заинтересовались фотографиями, на которых приговорённый к 20 годам член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз позирует в колонии с мобильным телефоном в руках и ест икру и краба. Прокуратура требует возбудить дело против сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз.