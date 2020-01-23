Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует миллионные компенсации с выпускников ведомственных вузов, которые не хотят работать в колониях. Так, например, один из бывших сотрудников ФСИН получил от ведомства иск почти на три миллиона рублей.

Как пишут «Открытые медиа», служба исполнения наказаний хочет взыскать с Лазарева эту сумму за обучение, так как он ушёл из системы, не отработав пятилетний срок. После выпуска из учебного заведения мужчина отработал год в колонии общего режима в должности начальника отряда и затем уволился. Об аналогичных случаях также заявили трое молодых людей в сообществе «Союз сотрудников ФСИН» в соцсети «ВКонтакте».

«Я обучался в профильном вузе ФСИН, работал в исправительной колонии, с детства хотел бороться с преступностью. Но, посмотрев, как служба Родине реализуется на практике, желание отпало», — рассказал Роман Лазарев.

Бывший надзиратель также считает, что работа в колонии сводится к формализму и исправить осуждённых в таких условиях невозможно.

Согласно законодательству РФ, в случае, когда сотрудник, получивший образование в системе ФСИН, в итоге отказался работать по профессии, предполагается компенсация обучения. По словам Лазарева, судя по документам, предоставленным несколькими вузами системы исполнения наказаний, его обучение стоило не больше 500 тысяч рублей.

Также информация о стоимости обучения, по мнению мужчины, должна находиться в открытом доступе на сайте учебных заведений, чтобы курсанты и их родители заранее знали о том, сколько им придётся заплатить, если они не захотят работать в системе.

Во ФСИН утверждают, что в размер компенсации включены также зарплаты преподавателей и понесённые вузом затраты на коммунальные услуги, учебное оборудование, услуги связи и другие расходы.