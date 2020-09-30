ФСИН сообщила о задержании сбежавших из дагестанской колонии заключённых

Шестеро заключённых, бежавших из колонии в Дагестане, задержаны, со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний пишет ТАСС.

Напомним, шестеро мужчин бежали из колонии 22 сентября, сделав подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. Для их поимки власти Дагестана подняли весь состав МВД, а также объявили награду в миллион рублей за информацию об их местонахождении.

28 сентября Управление Следственного комитета по Дагестану сообщило о задержании сотрудника ИК-2 в посёлке Шамхал, откуда бежали заключённые, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По информации «Интерфакса», в тот же день силовики задержали жителя Махачкалы Заура Аминова, которого следствие считает пособником беглецов: он покупал строительные материалы, с помощью которых заключённые рыли подкоп.