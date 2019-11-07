ФСИН сообщила о планах потратить 12 млрд рублей на постройку новых СИЗО

В ближайшие 7 лет в российских регионах должно появиться сразу шесть новых следственных изоляторов на 7 тысяч мест, на строительство которых предполагается потратить 12 млрд рублей, со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) пишут «Известия».

Таким образом служба планирует решить проблему переполненности СИЗО. Окончательного решения ещё нет, но проект постановления уже прошёл согласование в Минэкономразвития и 28 октября был внесён на рассмотрение в правительство. Если планы ведомства будут одобрены, к 2026 году по два новых СИЗО появятся в Крыму и на Дальнем Востоке, ещё по одному — в арктической зоне и в Северо-Кавказском федеральном округе.

По итогам программы уровень соответствия российскому законодательству и международным стандартам СИЗО в России составит от 85 до 100%, говорится в сопроводительных документах. Сейчас в РФ действуют 209 СИЗО и 96 помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов. Суммарно они рассчитаны на 127,1 тысячи мест, а фактически в них содержится чуть более 98 тысяч человек. Проблема в том, что в ряде регионов СИЗО переполнены, как объясняется, «в силу объективных причин». Реализация мероприятий, предусмотренных программой строительства новых изоляторов, позволит обеспечить соблюдение установленной законом нормы жилой площади в отношении арестантов, считают в ФСИН.

При этом в ведомстве подчёркивают, что не регулируют численность заключённых: она «обусловлена уровнем раскрываемости преступлений и складывающейся судебной практикой по избранию в качестве меры пресечения заключение под стражу».

Глава комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России (АЮР) Андрей Гривцов считает, что для улучшения условий содержания арестованных надо не только строить новые СИЗО, но и менять режим работы в уже действующих изоляторах — в частности, нужно увеличить количество следственных кабинетов. Сейчас у адвокатов не всегда есть возможность попасть к своему подзащитному из-за больших очередей при малом количестве следственных кабинетов и сокращённого режима работы СИЗО.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин добавляет, что решать проблему переполненности СИЗО необходимо ревизией федерального закона «О содержании под стражей». По статье 33 арестанты подразделяются на более полусотни категорий, которые нельзя содержать друг с другом. В итоге складывается ситуация, когда в одной пятиместной камере может находиться всего один человек, а в другой — сразу десять.