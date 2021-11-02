ФСИН потратит на цифровизацию российских тюрем 22,5 млрд рублей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в ближайшее время собирается заключить контракт на 22,5 миллиарда рублей с АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех») на проведение первого этапа цифровизации тюрем и колоний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На первом этапе ФСИН планирует внедрить в 380 тюрьмах и колониях в том числе обеспечение контроля и анализа труда заключенных, систему для автоматизации обращений граждан.

Также по данным источника издания, предполагается, что в местах лишения свободы будет развернута нейросеть, которая позволит идентифицировать и распознавать лица осужденных и охранников, а также выявлять нетипичное поведение.

«Если система зафиксирует инцидент, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому происшествия не удастся утаить», — заявил источник.

Нейросеть, по его словам, развернут как на уже установленных, так и на новых камерах видеонаблюдения. На такую систему из бюджета планируется выделить 10 миллиардов рублей.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с изнасилованием нескольких заключённых саратовской тюремной больницы. Руководитель проекта Владимир Осечкин сообщал, что портал получил «секретный архив» от программиста, который в течение пяти лет своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН.

После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключёнными. Всего, по утверждению следователей, расследуется семь уголовных дел об изнасиловании в тюремной больнице с января 2020 года по май 2021 года.