ФСИН показала часть тактико-специальных учений в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 18 и 19 сентября прошли тактико-специальные учения, организованные оперативным штабом. Мероприятия были направлены на отработку действий по предотвращению террористических угроз и минимизации последствий возможных атак на объекты пенитенциарной системы и социальной инфраструктуры.

В сценарии мероприятий задействованы силы и средства учреждений западной оперативной зоны, включая ИК-6, ИК-12, ИК-13, ИК-46 (Невьянск), ЛИУ-51, СИЗО-3, а также подразделения ДПО МУЦ, УК и ОСН «базовый». Кроме того, в учениях принимали участие сотрудники ГУ МВД и Росгвардии, в том числе подразделения ОМОН из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

18 сентября на территории ИК-12 была проведена специальная операция под руководством первого заместителя начальника ГУФСИН полковника Руслана Антипенко.