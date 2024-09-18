«Граждан просят оказать содействие представителям силовых структур». В Нижнем Тагиле 18 и 19 сентября пройдут масштабные контртеррористические учения

18 и 19 сентября на территории Нижнего Тагила пройдут тактико-специальные учения для отработки действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах пенитенциарной системы и социальной инфраструктуры.

Как заявили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, тагильчан просят соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. Вероятно, в районах проведения учений будут перекрыты дороги и ограничено пешеходное движение.