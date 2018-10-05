ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил «Интерфаксу» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко.

Адвокаты Сенцова пока сообщение ФСИН о прекращении голодовки не прокомментировали.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу. В частности, по словам Динзе, существовала угроза того, что Сенцова «уведут с голодовки — насильно начав нормальное кормление».

Напомним, украинский режиссёр Олег Сенцов, приговорённый в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, объявил голодовку в середине мая. Он требовал освободить из российских тюрем несколько десятков украинцев, которых он считает политзаключёнными. Голодовку Сенцов держал более 140 дней.

С требованием освободить Сенцова выступали политики многих стран мира, а также иностранные и российские общественные деятели и деятели культуры.