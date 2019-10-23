ФСИН намерена привлечь к работе всех осуждённых в российских колониях

Замдиректора ФСИН РФ Рустам Степаненко заявил, что его ведомство намерено привлечь к работе на предприятиях в российских колониях 100% осуждённых, получив дополнительные государственные и муниципальные заказы.

По словам Степаненко, в настоящее время трудовой деятельностью занимаются порядка 170 тысяч человек, что составляет 46,5% от общего количества осуждённых в России.

«Конечно, это мало. Мы над этим работаем, потому что все 100% осуждённых должны быть привлечены к труду», — заявил он.

Как пишет ТАСС, на сегодняшний день у ФСИН есть достаточное количество своих производственных мощностей, но нет большого объёма государственных и муниципальных заказов.