ФСИН намерена привлечь к работе всех осуждённых в российских колониях

Замдиректора ФСИН РФ Рустам Степаненко заявил, что его ведомство намерено привлечь к работе на предприятиях в российских колониях 100% осуждённых, получив дополнительные государственные и муниципальные заказы.
По словам Степаненко, в настоящее время трудовой деятельностью занимаются порядка 170 тысяч человек, что составляет 46,5% от общего количества осуждённых в России.
«Конечно, это мало. Мы над этим работаем, потому что все 100% осуждённых должны быть привлечены к труду», — заявил он.
Как пишет ТАСС, на сегодняшний день у ФСИН есть достаточное количество своих производственных мощностей, но нет большого объёма государственных и муниципальных заказов.
«По нашему расчёту, при получении заказов на 9,5 млрд рублей дополнительно мы сможем привлечь к труду около 15 тысяч человек», — считает Степаненко.