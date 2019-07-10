ФСИН и СПЧ предлагают запретить сажать в СИЗО беременных и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, пишет ТАСС.

В пресс-бюро ФСИН пояснили, что это одно из предложений, подготовленных по поручению президента РФ для улучшения условий содержания подозреваемых под стражей. Кроме того, предлагается исключить арест для лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений по «нетяжким статьям» (имеются в виду преступления, за которые предусмотрено наказание на срок менее пяти лет).

Как ранее сообщили во ФСИН, число беременных женщин и женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы оказывается почти стабильным: в 2016 году там находились 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 — в СИЗО), в 2015 году — 1761 беременная женщина, в 2014 году — 1858, в 2013 году — 1999. В 2016 году у женщин-заключённых родились 457 детей. В 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин (2,8% от всех женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы), а в 13 домов ребёнка при женских колониях поступило 486 детей в возрасте до трёх лет, в том числе 360 в возрасте до одного года.

Кроме того, в местах лишения свободы и СИЗО содержатся 18,9 тысячи граждан с инвалидностью, в том числе 421 инвалид I группы, 7,6 тысячи — II группы, 10,9 тысячи инвалидов III группы. В воспитательных колониях для несовершеннолетних — шесть инвалидов детства. 85,3% от содержащихся под стражей или в местах лишения свободы инвалидов, нуждающихся в технических средствах реабилитации, обеспечены ими в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. С 2018 года ФСИН разработаны специальные автозаки для перевозки инвалидов — микроавтобусы с электрическими и механическими подъёмниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне для инвалидных кресел.

ФСИН России и СПЧ также предлагают предоставить начальникам СИЗО право отказывать в приёме новых арестантов, если их изолятор уже переполнен.