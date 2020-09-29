Экономика

ФСИН и «Ростех» попросили у правительства 25 миллиардов рублей на цифровизацию тюрем

29.09.2020 16:55
ФСИН и «Ростех» попросили у правительства 25 миллиардов рублей на цифровизацию тюрем

Федеральная служба исполнения наказаний запросила 25 миллиардов рублей из нацпрограммы «Цифровая экономика» на цифровизацию колоний, включая внедрение систем распознавания лиц, со ссылкой на представленную ФСИН и «Ростехом» на совещании у директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василия Слышкина презентацию пишет «Коммерсантъ». Служба видит в качестве партнёра «Ростех», однако компания против того, чтобы куратором проекта стало МВД.

Сначала ведомство планирует перевести госуслуги в электронный вид — «Ростех» создаст информационную платформу для обращений граждан во ФСИН за 791 миллион рублей. Затем госкорпорация займётся цифровизацией труда заключённых, чтобы увеличить производительность труда, среднюю зарплату (с 5,9 до 6,7 тысячи рублей) и привлечь к работе 59% заключённых (сейчас — 53%). На это из бюджета просят 3,66 миллиарда рублей.

За перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключённых и систем электронного менеджмента тюрем ФСИН просит из бюджета 4,5 миллиарда рублей. Ещё за 3,2 миллиарда «Ростех» создаст единую информационную систему, которая объединит 50 IT-систем ФСИН. 117 миллионов потратят на систему контроля строительства, ещё 340 миллионов — на контроль за транспортными средствами. 

Больше всего — около 10,2 миллиарда рублей — потратят на «цифровизацию процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключённых». Источник в «Ростехе» рассказал изданию, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц будет контролировать каждый шаг заключённых и сотрудников.

С помощью программы ведомство намерено к 2023 году сократить издержки на 62,5 миллиарда рублей и увеличить налоговые отчисления от труда заключённых с нуля до 1,3 миллиарда рублей.

По итогам совещания Минцифры предложило назначить МВД куратором проекта, однако в «Ростехе» этим недовольны.

«МВД — это автоматчики по периметру, а не цифровые технологии», — пояснил собеседник издания в госкорпорации.

«Коммерсантъ» также узнал, что полторы недели назад Сбербанк подписал с ФСИН дорожную карту с рядом совместных мероприятий по автоматизации и цифровизации.

Структуры «Ростеха» уже не первый год производят системы видеонаблюдения с распознаванием лиц — в частности, они уже установлены в Москве, в сентябре пилотные проекты запустили ещё в 10 крупных городах. Москва также планирует установить по восемь камер в каждом вагоне метро.

Фото: «Коммерсантъ»
Copyright
Telegram mstrok.ru