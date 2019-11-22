ФСИН анонсировала закрытие дополнительно 24 колоний

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России собирается дополнительно закрыть порядка 24 исправительных колоний, со ссылкой на директора тюремного ведомства Александра Калашникова пишет «Российская газета».

По его словам, речь идёт о старых учреждениях, а также о колониях, расположенных в удалённых районах — их функционирование будет прекращено «в рамках оптимизации размещения осужденных». В настоящее время в Минюст России внесены предложения о ликвидации восьми учреждений уголовно-исполнительной системы, кроме того, центральной штатной комиссией ФСИН принято решение о ликвидации ещё 16 учреждений, рассказал Калашников. О каких учреждениях идёт речь, он не уточнил.

По словам директора ФСИН, оптимизация размещения мест отбывания наказания на территории страны проводится в плановом режиме уже несколько лет. С 2011 года было ликвидировано 116 исправительных учреждений и 27 следственных изоляторов, 18 объединений исправительных учреждений. Как отметил Калашников, условия содержания в этих учреждениях не соответствовали требованиям законодательства.

Ликвидация исправительных колоний происходит «на фоне либерализации законодательства и сокращения количества осужденных к реальному сроку лишения свободы», добавил глава пенитенциарной службы.

Ранее, в октябре, ФСИН сообщила о сокращении до исторического минимума численности тюремного населения в России. По состоянию на начало октября оно составило 434 тысячи человек. Лидером сокращения стала Свердловская область. С начала года общее число осужденных, отбывающих сроки в колониях на территории региона, уменьшилось на 1344 человека.