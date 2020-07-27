ФСБ заявила о предотвращении массового расстрела граждан в Москве (ВИДЕО)

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что пресекла деятельность террористической организации, которая планировала массовый расстрел граждан в Москве.

Как пишет РИА Новости, предполагаемый террорист приехал в столицу из одной из центральноазиатских республик. Операция по задержанию мужчины проходила в районе заброшенных гаражей в Химках. По данным СК, подозреваемый начал стрелять по силовикам и был уничтожен ответным огнём.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что при осмотре места происшествия были обнаружены автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.

«При обыске в арендованной предполагаемым террористом квартире были обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», — добавили в ЦОС.

Также силовики задержали брата убитого, который искал мужчину для того, чтобы помешать ему уехать в Сирию «для участия в запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации». Именно он сообщил правоохранителям о том, что родственник может быть связан с террористами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Идёт розыск возможных соучастников преступления.