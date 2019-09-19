ФСБ задержала троих жителей Нижневартовска по подозрению в связях с ИГИЛ

В Нижневартовске ФСБ провела операцию по задержанию двоих местных жителей. Их подозревают в связях с запрёщенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ. Ещё один член преступной группы был задержан на территории Татарстана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за участие в деятельности организации, которая признана террористической.

По версии следствия, трое задержанных мужчин являются сторонниками радикального ислама и участниками действующей ячейки запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. Они вели в Нижневартовске деятельность, «направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма».

Как пишет Znak.com, в ходе проведённых обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, свидетельствующие об их причастности к террористической деятельности.

«Кроме этого, при личном досмотре одного из подозреваемых при нём обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту органами внутренних дел возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотиков и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. В дальнейшем все уголовные дела будут соединены в одном производстве», — рассказали в пресс-службе СКР.

Согласно УК РФ, участие в деятельности террористической организации влёчет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.