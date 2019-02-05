ФСБ задержала топ-менеджера «Аэрофлота» за взятку

Замдиректора департамента производства полётов «Аэрофлота» Анатолий Якимчук был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря, со ссылкой на источник в МВД и собеседника, близкого к руководству авиакомпании, пишет РБК.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК — дача взятки должностному лицу. Официального подтверждения факта задержания пока нет.

Источник в полиции сообщил, что материалы по делу Якимчука поступили в Тушинский районный суд. Заседание было назначено на 28 января, но его пришлось перенести из-за неявки свидетелей. Сам менеджер был отпущен домой под подписку о невыезде.

По мнению следствия, «Якимчук пытался дать взятку 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому». Об этом правохранительным органам рассказал сам Потиевский, отметил собеседник издания. Врач пояснил, что при прохождении медкомиссии, в одном из исследований у Якимчука, которому исполнилось 65 лет, был выявлен плохой результат, с такими показателями он «не мог быть допущен к полётам» и попытался решить проблему с помощью взятки.

Якимчук находится в прямом подчинении директора департамента производства полётов «Аэрофлота» Игоря Бурыкина, сам департамент подчиняется лётному директору авиакомпании Игорю Чалику. По словам источника, Чалика также планируется опросить в рамках этого уголовного дела.