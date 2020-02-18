ФСБ задержала двоих подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму ФСБ выявила и задержала двоих подростков, 15 и 16 лет, готовивших теракты в образовательных учреждениях Керчи. В ведомстве заявили, что оба юноши — последователи керченского стрелка Владислава Рослякова.

«ФСБ в городе Керчи Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ.

Силовики изъяли по адресам проживания задержанных самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатки, приобретённые в интернете. В ведомстве добавили, что взрывные устройства подростки тестировали на домашних животных.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент Политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков взорвал в здании колледжа самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья. 20 человек погибли, более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.