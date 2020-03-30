ФСБ задержала 19 тонн антисептиков из Екатеринбурга на границе с Казахстаном

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержало на пункте пропуска Петухово два грузовика, на которых предприниматели пытались увезти 19 тонн дезинфицирующих средств и медицинских принадлежностей из России в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Грузовики были забиты антисептиками, антибактериальными гелями, очистителями, кремами для рук, перчатками и медицинскими масками; согласно постановлению правительства от 2 марта, вывозить эти товары с территории России запрещено. Пограничники изъяли груз у перевозчиков и оставили его на территории России.

Запрет на вывоз антисептиков и медицинских масок правительство ввело из-за пандемии коронавируса COVID-19. Сейчас в аптеках и магазинах внутри России зафиксирован дефицит этих товаров.

В России на 29 марта официально было известно о 1534 заболевших. Все регионы ввели на своей территории режим повышенной готовности, а мэр Москвы Сергей Собянин объявил о карантине: за исключением походов в ближайшую аптеку или магазин, горожанам запрещено покидать свои дома.