ФСБ выступила против создания единой базы задержанных в России

Федеральная служба безопасности выступила против предложения Совета по правам человека создать единую базу данных о задержанных, со ссылкой на отзыв ФСБ на рекомендации СПЧ пишет «Интерфакс».

Совет предлагал создать в каждом регионе единые базы, доступные адвокатам и родственникам задержанных.

«Для сохранения персональных данных задержанный указывает круг лиц, которому может быть сообщено о его задержании и открыт доступ к информации о месте его нахождения. Кроме того, доступ к такой информации должны иметь вступившие в дело адвокаты, члены ОНК, члены Общественных советов при территориальных органах ФСИН России и МВД России», — говорилось в предложении СПЧ.

В ФСБ сочли, что такие базы и доступ к ним, который может определять сам подозреваемый, позволят получить информацию о фигурантах дел «лицами, не имеющими непосредственного отношения к расследованию уголовного дела, а также заинтересованными в его исходе, в том числе причастными к совершению преступления».

«Реализация данных может позволить лицам, причастным к осуществлению противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ, получить информацию о задержании подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам о государственной измене или шпионаже», — считают в ФСБ.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов предлагал создать автоматизированную систему ФСИН с данными о заключённых и записями видеокамер наблюдения из колоний и СИЗО.