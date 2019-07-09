ФСБ вернулась с обысками в сеть «Красное&Белое» в Челябинске

Сотрудники УФСБ и налоговой службы в Челябинской области 9 июля проводят выемку документов в головном офисе торговой алкосети «Красное& Белое» в Челябинске, со ссылкой на собственные источники пишет Ura.ru. Сотрудников сети не выпускают из офиса. В УФСБ и налоговой информацию не комментируют.

В конце 2018 года серия обысков прошла во многих офисах и складах сети «Красное& Белое» по всей России. После этих событий владелец сети Сергей Студенников согласился на слияние сети со своими конкурентами, компаниями «Дикси» и «Бристоль». В конце июня Студенников вывел больше половины своих бизнес-активов, имеющих адреса регистрации в Челябинске, в оффшорные зоны на Кипр.