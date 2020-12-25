ФСБ сообщила о задержании в Тамбове подростка, готовившего теракт (ВИДЕО)

ФСБ сообщает о предотвращении в Тамбове теракта, который планировал совершить 17-летний подросток, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

Молодой человек арендовал квартиру, где сотрудники ФСБ при обыске изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению.

В пресс-службе СК сообщили журналистам, что задержанный — 17-летний учащийся колледжа.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети Интернет», — сообщили в СК.

В отношении подростка следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, частьи 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.