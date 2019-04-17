ФСБ проводит обыски на предприятии «Ростеха» в Челябинске из-за хищения 300 миллионов рублей

В Челябинске сотрудники ФСБ пришли с обысками на оборонное предприятие «Специальное конструкторское бюро "Турбина"» из-за подозрения в хищении более 300 миллионов рублей, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ пишет ТАСС.

Один из сотрудников рассказал 74.ru, что на предприятии вскрывают сейфы и двери.

Похищенные деньги были выделены СКБ «Турбина» для выполнения государственного оборонного заказа, считают в ФСБ. Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

СКБ «Турбина», входящее в госкорпорацию «Ростех», занимается производством малогабаритных газотурбинных двигателей и энергоагрегатов. В «Ростехе» подтвердили информацию об обыске и отметили, что помогают следствию.