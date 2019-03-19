ФСБ провела обыски в правительстве Хабаровского края по делу о мошенничестве на 10 миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ провели обыски в правительстве Хабаровского края в рамках расследования уголовного дела о превышении служебных полномочий и мошенничестве, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет «АмурПресс», обыски прошли в кабинетах четырёх заместителей губернатора Сергея Фургала.

По данным издания, фигурантами дела являются бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев и бизнесмен Александр Пудовкин. По версии следствия, Шихалев, пользуясь служебным положением, добился льготных госконтрактов на освоение лесов для компаний Пудовкина. Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.