Происшествия

ФСБ провела обыски в правительстве Хабаровского края по делу о мошенничестве на 10 миллиардов рублей

19.03.2019 09:07

Сотрудники ФСБ провели обыски в правительстве Хабаровского края в рамках расследования уголовного дела о превышении служебных полномочий и мошенничестве, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ». 

Как уточняет «АмурПресс», обыски прошли в кабинетах четырёх заместителей губернатора Сергея Фургала.

По данным издания, фигурантами дела являются бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев и бизнесмен Александр Пудовкин. По версии следствия, Шихалев, пользуясь служебным положением, добился льготных госконтрактов на освоение лесов для компаний Пудовкина. Мера пресечения подозреваемым пока не избрана. 

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