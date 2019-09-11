ФСБ провела обыски в екатеринбургском госпитале ветеранов войн

В Свердловский областной психоневрологический госпиталь ветеранов войн нагрянули сотрудники УФСБ по Свердловской области, со ссылкой на сотрудников учреждения пишет Ura.ru. Отмечается, что во время обыска был задержан пресс-секретарь госпиталя Дмитрий Пономарёв.

«Пришли сегодня утром. Сразу прошли к Пономарёву, позже увезли его. Пономарёва подозревают в получении какой-то взятки. Заместитель главного врача по хозяйственной части несколько часов водил их, показывал всё, что просили, что-то из бумаг унесли с собой», — сообщил работник госпиталя.

Главный врач госпиталя Олег Забродин заявил, что не знает, в чём именно обвиняют Пономарёва. В пресс-службе УФСБ пока воздерживаются от комментариев.

Издание предполагает, что обыски ФСБ связаны с расследованием дела о продаже инвалидностей, по которому проходит первая супруга экс-ректора Горного университета врач-офтальмолог госпиталя Светлана Косарева. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками незаконно назначила как минимум 400 инвалидностей по зрению.