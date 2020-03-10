ФСБ пришла с проверкой в Управление автодорог Свердловской области

Сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области проводят проверку регионального Управления автомобильных дорог, со ссылкой на осведомлённый источник в правительстве региона пишет Znak.com.

По словам собеседника, основанием для проведения проверки послужило заявление одного из бывших сотрудников Управтодора, занимавшего ранее руководящую должность. Это заявление, насколько известно, было направлено в прокуратуру Свердловской области и УФСБ, в нём указано на якобы имевшие место нарушения при приёмке дорог после восстановительных ремонтов.

Данные проверяют сотрудники ФСБ — для этого в Управлении автомобильных дорог по Свердловской области истребована документация по всем дорожным работам, выполнявшимся за последние три года, также проводятся опросы сотрудников.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области обещали уточнить информацию об этой ситуации чуть позже. Получить комментарий в пресс-службе регионального УФСБ на момент публикации сообщения не удалось. В приёмной руководителя начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, выслушав вопрос, попросили перезвонить после обеда.