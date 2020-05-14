ФСБ пришла с обыском в правительство Пензенской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные мероприятия в правительстве Пензенской области, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей пока нет. Оперативно получить комментарии в пресс-службе правительства не удалось, в следственном управлении регионального СК сказали, что это самостоятельная операция ФСБ.

По данным «Медузы», следственные действия ведутся в отношении министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова по уголовному делу «в связи с подозрением в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств».