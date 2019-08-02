ФСБ предотвратила теракт в войсковой части во Владимирской области

Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В ФСБ не сообщили, сколько человек входило в ячейку, но отметили, что её руководитель с сообщниками задержаны.