ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседника, близкого к «Яндексу», пишет РБК.

Требование ФСБ направила несколько месяцев назад, за это время «Яндекс» его не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» находятся в реестре организаторов распространения информации. По «закону Яровой» ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра передать ей «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей».

По словам источника РБК, в «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой». Он пояснил, что спецслужба требует предоставить доступ не только к сообщениям в почте, но и данным, которые «позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам "Яндекса"».

Если «Яндекс» не предоставит ключи шифрования, то на него могут составить протокол об административном правонарушении. Если компания не выполнит требование после этого, Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого даётся не менее 15 дней. После этого сервису будет грозить блокировка.

Ранее ФСБ требовала от Telegram предоставить ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Telegram отказался это сделать. После этого суд в Москве вынес решение о блокировке мессенджера в России.