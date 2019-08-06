ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтёт нарушающими закон, пишет «Коммерсантъ».

У ФСБ будет право разделегировать домены сайтов, что фактически означает их блокировку быстрее, чем по решению суда или Роскомнадзора. При этом сама мера разделегирования в российском законодательстве никак не описана. НКЦКИ будет выявлять фишинговые сайты, бот-сети, источники вредоносных программ и другие атаки, при которых используются российские национальные домены.

Центр был создан в 2018 году по приказу главы ФСБ Александра Бортникова, он координирует обнаружение, предотвращение и устранение последствий кибератак, а также занимается анализом предыдущих инцидентов и выработкой методов борьбы с ними в будущем. Глава центра Николай Мурашов в июне рассказывал, что с декабря 2018 года специалистам структуры ФСБ удалось предотвратить более семи тысяч попыток внедрения вредоносных программ в России.