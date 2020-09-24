ФСБ отказалась проверять сообщение о незаконной слежке за Навальным в Томске

Федеральная служба безопасности не увидела оснований для проверки сведений о тайной слежке за оппозиционером Алексеем Навальным во время его поездки в Томск, сообщил в Twitter председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

В конце августа он направил в ФСБ соответствующий запрос. Поводом для запроса послужила публикация в газете «Московский комсомолец» от 21 августа с подробным описанием программы пребывания Навального в Новосибирске и Томске — в статье говорилось, что «все мероприятия были под контролем правоохранителей», а журналисты получили информацию о работе Навального от «источников в правоохранительных органах». Яшин просил разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка.

«ФСБ ответила на мой депутатский запрос. Говорят, что проверять тут нечего, реагировать не будут», — прокомментировал Яшин.

В ответе за подписью первого замначальника подразделения ФСБ Москвы Михайлова говорится, что «оснований для проведения органами ФСБ обозначенных в обращении проверок не установлено».

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву оппозиционный политик Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». 23 сентября оппозиционера выписали из клиники.