ФСБ объявила о предотвращении терактов на Новый год

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы террористов, которые готовили теракты в московском регионе во время новогодних праздников, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Бортников.

По его словам, в состав группы входили выходцы из стран Центральной Азии, а атаки с участием смертников планировалось провести не только на Новый год, но и в ходе президентской предвыборной кампании.

«У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора», — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Также глава ФСБ отметил, что всего в 2017 году спецслужбы помешали совершению восемнадцати крупных нападений и обнаружили 56 «законспирированных террористических ячеек». Силами ФСБ ликвидировано 78 террористов и их пособников, задержано свыше тысячи бандитов.