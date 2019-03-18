ФСБ обвинила бывшего собственника «Росгосстраха» в растрате двух миллиардов рублей

Следственное управление ФСБ России предъявило бывшему основному владельцу «Росгосстраха» Сергею Хачатурову обвинения в растрате имущества своей же компании «РГС-активы» на два миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в декабре 2016 — январе 2017 года Хачатуров передал паи фонда недвижимости, находившиеся на балансе фирмы, другой своей компании, за что получил векселя третьей структуры, также принадлежащей ему. В ФСБ посчитали, что обмен был невыгодным, а его целью стало хищение имущества.

Адвокат Хачатурова Алексей Мельников назвал обвинения в растрате «абсурдом, доведённым до абсолюта». По его мнению, Хачатурова преследуют, потому что банк «Открытие», получивший под свой контроль «Росгосстрах», не хочет исполнять обязательства по договору. Он напомнил, что расследование в отношении бизнесмена началось по заявлению руководителя «Открытия» Михаила Задорнова.

Сергея Хачатурова и ещё одного фигуранта дела Надежду Клепальскую также обвиняют в мошенничестве на 6,1 миллиарда рублей из-за продажи части акций «Росгосстраха» банку «Траст». Кроме того, обоих фигурантов дела обвинили в отмывании денег. Хачатуров и Клепальская не признали вину. В апреле 2018 года Хачатурова взяли под стражу.