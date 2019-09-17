ФСБ нашла спящие ячейки ИГИЛ в 17 регионах России

В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместных мероприятий пресекли деятельность законспирированных ячеек запрещённой в России террористической организации ИГИЛ в 17 регионах страны, со ссылкой на начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майора полиции Олега Ильиных пишет журнал «Полиция России».

В числе таких территорий он назвал Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края, Москву, Астраханскую, Владимирскую, Московскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тюменскую области, республики Дагестан, Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

По словам Ильиных, приоритетными стали задачи по выявлению «спящих» террористических ячеек, эмиссаров и пособников международных террористических организаций, а также лиц, принимавших участие в вооружённых конфликтах против правительственных войск в Сирии, Ираке, Афганистане, которые могут в значительной степени осложнить криминогенную обстановку.

«Отмечу, что в вопросах противодействия экстремизму и терроризму выстроена эффективная система взаимодействия между правоохранительными органами и органами исполнительной власти на местах. На сегодняшний день мы обладаем всеми необходимыми ресурсами — организационными, правовыми, техническими, чтобы эффективно противостоять этим негативным проявлениям», — добавил генерал.

Он также сообщил, что в прошлом году совместно с ФСБ полиция выявила 1679 (–10,3%), а в первом полугодии текущего года — 972 (+0,4%) преступления террористического характера, которые, по мнению Ильиных, представляют собой одну из основных угроз национальной безопасности любого государства. Проводниками движения являются эмиссары международных террористических и экстремистских структур, а также выпускники зарубежных теологических центров, проповедующих радикальные течения в исламе.

По итогам 2018 года, заявил генерал-майор Ильиных, правоохранительным органам удалось добиться снижения на 16,8% количества преступлений экстремистской направленности (1265).

Эта тенденция сохраняется и в этом году: в первом полугодии подобных противоправных деяний зарегистрировано 314, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.