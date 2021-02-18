ФСБ и СК пришли с проверкой в мэрию Среднеуральска

ФСБ и Следственный комитет пришли с обысками в администрацию Среднеуральска, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1. ru.

По словам собеседника издания, проверка касается работы бывшего мэра города Андрея Зашляпина.

Специалисты федеральной службы безопасности выполняют роль сопровождения, основную работу проводят следователи. Уже возбуждены два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Кто является фигурантами, пока неизвестно.

Новый мэр Среднеуральска Александр Ковальчик пообещал прокомментировать ситуацию позднее, он находится на совещании.

Экс-глава города Андрей Зашляпин сообщил, что ничего не знает о проверке, и опроверг слухи о том, что она может быть связана с невыплатой зарплаты сотрудникам мэрии.

Следственный комитет отказался комментировать проверку.

Знакомый с данными проверки источник сообщил, что уголовные дела пока бесфигурантные, они связаны с несуществующими сотрудниками мэрии. По словам собеседника, у силовиков появилась информация о том, что в администрацию на вакантные должности устраивали детей сотрудников, при этом фактически на рабочих местах они не появлялись и были трудоустроены в других организациях.