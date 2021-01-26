ФСБ и ОМОН задержали в Нижнем Тагиле крупного наркодилера

В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержали изготовителя и распространителя крупной партии наркотиков. Как пишет издание eanews.ru, в боксе арендованного гаража тагильчанин устроил лабораторию по производству и расфасовке наркотиков.

«Возбуждено уголовное дело, которое расследуется сотрудниками следственного отдела ФСБ», — сообщил ЕАН источник в правоохранительных органах.

Установлено, что житель Нижнего Тагила через интернет-магазин купил наркотическое вещество и прекурсоры. В гараже он устроил лабораторию, в которой готовил и фасовал наркотики. Изъято в общей сложности 2243 грамма мефедрона, что составляет более 10 тысяч доз. Также задержан ещё один мужчина, который помогал дилеру в распространении запрещённых веществ.