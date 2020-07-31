ФСБ и МВД задержали жителей Свердловской области, пытавшихся продать 55 изумрудов с местного месторождения

Оперативники управления ФСБ по Свердловской области и сотрудники регионального ГУ МВД задержали двух жителей посёлка Малышева, которые пытались незаконно продать 55 природных изумрудов массой 3,8 килограмма, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»). Стоимость изумрудов, которые пытались продать, оценивается в 3,7 млрд рублей.

Пресс-секретарь регионального ГУ МВД подтвердил факт совместной операции сотрудников ФСБ и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД.

«Действительно, накануне наши коллеги из регионального ФСБ совместно с органами внутренних дел провели успешную операцию по задержанию подозреваемых местных жителей. В настоящее время они содержатся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ. Отмечу, что это в некотором роде уникальная спецоперация. Такие дела не только на территории УрФО, но и в целом по стране можно пересчитать по пальцам. Это достаточно редкая статья. Состав, по которому полицией возбуждено уголовное дело, тяжкий. Наказание по данной статье — до 6 лет лишения свободы. По месту жительства подозреваемых представители МВД провели обыски. Завтра следователь ГУ МВД будет решать вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Дабы не навредить следствию, более подробные и точные обстоятельства раскрывать пока не стану. Следствию необходимо закрепиться», — сказал Валерий Горелых.

По его словам, положительному результату оперативного мероприятия «способствовало то, что в роли покупателей драгоценных камней выступали непосредственно сотрудники ФСБ».

В посёлке Малышева находится принадлежащая госкорпорации «Ростех» компания «Мариинский прииск», которая занимается добычей изумрудов на Малышевском месторождении. Здесь периодически добываются уникальные камни.