«Фотозоны нужно делать». Мэр Владислав Пинаев предложил использовать новые световые решения для новогоднего оформления Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев потребовал от подчинённых придумать более современные и интересные световые решения для оформления города на время новогодних праздников. Тема строительства ледовых городков была рассмотрена сегодня, 17 декабря, на одном из совещаний в администрации. Мэр отметил, что Тагил по оформлению сейчас сильно отстаёт от других городов, и попросил начальника управления культуры Светлану Юрчишину изучить их опыт, чтобы перенести его на второй по величине муниципалитет Свердловской области.

«На следующий год однозначно будем менять оформление города. Я посмотрел, как украшена Москва, и прослезился, — признался АН "Между строк" Владислав Пинаев. — Мы по сравнению с ними вообще не светимся. Мне бы хотелось, чтобы были большие красивые фигуры, световые, с использованием новых технологий. Фотозоны нужно делать, чтобы люди гуляли по городу в новогодние праздники вечером и могли фотографироваться. Нужно, чтобы город был ярким. Посмотрим, что хорошего можно будет сделать уже в следующем году. А то подустарело уже всё, и света маловато».

Главный ледовый городок, посвящённый в 2019–2020 годах космосу и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне», построит за 11,57 млн рублей тагильская компания «Парад». Её руководитель Андрей Зайцев отметил на совещании, что уже в этом году при помощи новой гирлянды постарается сделать световое оформление более интересным, оно будет иметь сразу несколько цветов и оттенков, поэтому все построенные фигуры «должны заиграть по-другому». Скульптуры и горки изо льда сделают на трёх площадках: на Театральной площади, в Театральном сквере и на площади Молодёжи.

Рядом с центральной елью разместят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символы года — «Крысу» (по восточному календарю) и «Прядущего мизгиря — паука» (по древнеславянскому календарю). Владислав Пинаев, который в прошлом году настоял на установке на Театральной площади символа года по древнеславянскому календарю (орла), в этот раз в шутку предложил изобразить паука, поедающего мышь.

В центральной части городка появятся аттракционы «МКС», горки «Буран» и «Чёрная дыра», лабиринт «Солнечная система», фигура для фотографирования «Первый космонавт» и ледяные фигуры по сюжету киноэпопеи «Звездные войны». Композиция на площади Молодёжи перед КДК «Современник» будет посвящена героям Николая Носова — Незнайке и его друзьям. Возле Дома политпросвещения, как и в прошлый раз, установят большую горку, с которой можно будет кататься на «бубликах».

Установят красивые большие ёлки, горки и ледово-снежные фигуры также на Вагонке и Тагилстрое. В Дзержинском районе появится более десяти фигур героев мультфильмов, с которыми можно будет фотографироваться не только зимой, но и летом, они будут сделаны не изо льда. Например, скамейка с волком. В парке «Народный» новогоднее оформление может появиться только в следующем году. Глава Ленинского района Геннадий Мальцев предложил установить там ёлку.

Приёмка объектов главного ледового городка запланирована на 25 декабря 2019 года, открытие — на 27 декабря.