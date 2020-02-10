Фоторепортаж: губернатор с пушкой, солдатская каша и два снегохода на «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

Более 17 тысяч профессиональных спортсменов, любителей и болельщиков приняли участие в уральской «Лыжне России — 2020», которая прошла на тагильском полигоне «Старатель» в минувшие выходные. Ожидалось до 20 тысяч участников. Во время торжественного открытия свердловский губернатор Евгений Куйвашев пальнул из пушки, дав старт спортивным забегам на 10 и 5 км. В этом году профессиональные лыжники боролись за снегоходы и денежные сертификаты на приобретение экипировки. Право поднять государственный флаг РФ выпало олимпийским чемпионам по биатлону и депутатам Госдумы Антону Шипулину и Сергею Чепикову.

«Сегодня вся наша страна встала на лыжню для того, чтобы подтвердить собственным примером истину — в здоровом теле здоровый дух. В Свердловской области регулярно занимаются спортом почти 40% наших земляков. И сегодняшнее событие — знак уважения к спорту, сопернику, духу состязательности», — отметил губернатор Евгений Куйвашев, выразив надежду, что в следующем году и болельщики встанут на лыжи.

Быстрее всех среди спортсменов-профессионалов оказались тагильчанка Мария Гущина и уроженец Камышловского района Рауль Шакирзянов. Мужчина входит в состав сборной страны и является победителем молодёжного чемпионата мира. В «Лыжне России» в Нижнем Тагиле он участвовал впервые. Мария Гущина раньше занималась в спортшколе «Спутник». Сейчас она готовится к финалу Кубка России.

Куйвашев, Чепиков и Шипулин поддержали участников гонки и также встали на лыжи. Вместе с ними 2020 метров во время VIP-забега преодолели мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев со своей управленческой командой, главный санитарный врач города Юрий Бармин и депутаты всех уровней власти, в том числе федеральный парламентарий Алексей Балыбердин.

«На старт вышел с настроением гордости за город, за то, что проходит соревнование такого уровня, что нас посетило большое количество гостей, что есть возможность просто приобщиться к спорту, к лыжам, поучаствовать всем нашим коллективом. Хотя мне, конечно, проще 2 км проплыть, чем пробежать на лыжах. Я оценил уровень подготовки мероприятия, он высокий. Заранее приехал, прошёлся по всем точкам, посмотрел, здесь есть возможность и переодеться, и перекусить».

«Мы всегда готовы бежать, — отметил Валерий Суров. — Я катаюсь на лыжах каждые выходные зимой. Больше люблю беговые лыжи, чем горные. Катаюсь на Муринских прудах, там хорошая, накатанная лыжня, и там катаются многие жители Гальянки. Здесь у меня нет цели пробежать дистанцию за какое-то конкретное время. Мы же не за снегоходами бежим, а для здоровья».

Самым зрелищным оказался массовый забег лыжников-любителей на 2,5 км, в котором приняли участие уральцы самого разного возраста. Самым старшему из них был 91 год. Перед стартом многие встали слишком близко друг к другу, из-за чего в самом начале забега начали сталкиваться и падать, на некоторое время даже парализовав движение. Для зрителей организовали небольшую развлекательную программу с выступлениями местных коллективов и конкурсами. Также любой желающий мог попробовать солдатскую кашу из походной кухни.

«Мы впервые на “Лыжне”, приехали всей семьёй, — рассказала гостья Юлия. — Нам очень всё понравилось, ребёнок доволен, только устал немного, тяжеловато ему было. Я не каталась, потому что у меня не было лыж, очень пожалела, что не взяла их, конечно. А сын Вася катался, ему 7 лет, я его сопровождала. Мы сами-то на “Спартак” обычно ездим, там расстояние поменьше».

Ранее сообщалось, что в Минспорта РФ обсуждается возможность присвоения областной массовой гонке «Лыжня России», которая проходит в Нижнем Тагиле, статуса федерального уровня. В этом случае на полигон будет приезжать большее количество участников и почётных гостей. Однако и пробки, которые образуются при подъезде к территории НТИИМ и Старателю, станут больше. В этом году автомобили провели в заторе около получаса, рассказывают участники. Возникли также проблемы с парковкой. Изначально было заявлено, что на территории НТИИМ будут работать три парковки, где можно оставить автомобиль без специального пропуска, но тем, кто приехал на массовый старт, мест не хватило. Некоторым участникам пришлось вернуться на Старатель, а потом идти на «Лыжню» пешком. Также участники жаловались, что не всем хватило фирменных шапок, было мало туалетных кабинок, из-за чего некоторые опоздали на свой забег.

«Я ради удовольствия тоже прошёлся на лыжах, не спеша, — рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов. — Непередаваемые ощущения, здорово. По гладенькой шёл, любительским классическим ходом. Обычно только пару раз за зиму удаётся покататься на лыжах с семьёй. Организация здесь, как всегда, на высшем уровне. Фоновой музыки не хватает, патриотичной какой-нибудь, тем более в преддверии 75-летия Победы [в Великой Отечественной войне]. Можно и зимние песни послушать — Толкуновой, например, “Кабы не было зимы”».

Напомним, массовая гонка «Лыжня России — Урал» впервые стартовала в Нижнем Тагиле в 2004 году. В 2019 году она должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящего места для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил. Всего в регионе в минувшие выходные на лыжи, по оценкам организаторов, встали около 90 тысяч уральцев.