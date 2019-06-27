Форвард Андрей Панюков перешёл из «Зенита» в «Урал»

Нападающий Андрей Панюков подписал с екатеринбургским футбольным клубом «Урал» постоянный контракт, сообщается на сайте организации.

В прошлом сезоне 24-летний форвард выступал за екатеринбургский клуб на правах аренды, права на него принадлежали «Зениту».

«В настоящий момент все формальности между "Уралом" и "Зенитом" улажены. Футболист уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении, а вчера принял участие в контрольном матче», — сообщает пресс-служба клуба.

По условиям соглашения, «Зенит» сохранил за собой приоритетное право обратного выкупа Панюкова, сообщает официальный сайт чемпионов России. По информации «Спорт-Экспресса», сумма сделки по трансферу нападающего составила 300 тысяч евро.

В минувшем сезоне Панюков провёл за «Урал» 26 встреч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну голевую передачу. Форвард помог команде дойти до финала Кубка России. Ранее Панюков играл в России за столичное «Динамо», подмосковные «Химки», «Спартак-Нальчик» и калининградскую «Балтику». Также он выступал в составе литовского «Атлантаса», французского «Аяччо» и португальской «Браги».