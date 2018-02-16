Forbes впервые признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Forbes впервые официально признал основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова долларовым миллиардером. По данным издания, сегодня состояние Дурова оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Ключевую роль в переоценке состояния Дурова сыграл рост аудитории Telegram и приготовление к выходу сервиса на ICO. Telegram планирует направить деньги, полученные от ICO, на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой. При этом возможности роста Telegram «ещё не исчерпаны», отмечают в Forbes. Уже сейчас, по «самой консервативной» оценке издания, мессенджер стоит более миллиарда долларов.

Дуров попал в список богатейших бизнесменов России в феврале 2016 года. Тогда Forbes оценил его состояние в 600 миллионов долларов. С момента появления в списке издания состояние Павла Дурова выросло почти в три раза.